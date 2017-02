LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Bayer blickt vor der geplanten Rekordübernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto mit Zuversicht auf das laufende Jahr. Der Umsatz dürfte inklusive der vor mehr als einem Jahr an die Börse gebrachten Kunststofftochter Covestro auf mehr als 49 Milliarden Euro klettern, sagte Bayer-Chef Werner Baumann am Mittwoch laut Mitteilung. Das entspreche einem um Währungseinflüsse und Zu- und Verkäufe bereinigten Wachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Bayer sei gut in das neue Geschäftsjahr gestartet.

Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sonderposten dürfte ebenfalls zulegen. Hier peilt Baumann eine Steigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Das Ergebnis je Aktie dürfte genauso stark wachsen. Ohne Covestro wären die erwarteten Wachstumsraten etwas höher./jha/fbr

