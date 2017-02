LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer hat 2016 von gut laufenden Gesundheitsgeschäften profitiert. Der Umsatz legte dank neuerer Medikamente um 1,5 Prozent auf 46,77 Milliarden Euro zu, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Leverkusen mitteilte. Ohne Wechselkursschwankungen und Portfolioveränderungen hätte das Plus 3,5 Prozent betragen.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sonderposten kletterte um 10,2 Prozent auf 11,3 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 4,53 Milliarden Euro - ebenfalls 10,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Schlussquartal belasteten hohe Sonderlasten auch im Zusammenhang mit einem Verhütungsmittel. Analysten hatten im Schnitt insgesamt etwas mehr erwartet./jha/fbr

ISIN DE000BAY0017 US61166W1018

AXC0050 2017-02-22/08:04