Der britische Traditionshersteller Bowers & Wilkins hat mit dem P7 und dem P9 zwei High-End-Kopfhörer auf den Markt gebracht, die eine Klang-Revolution für Audio-Nerds versprechen. Ist das Geld sinnvoll angelegt?

Füllige Rundungen, wunderbar weich und sinnlich: der P7 und der P9 des britischen Traditionsherstellers Bowers & Wilkins (B&W) sind zwei Kopfhörer der Sonderklasse. Wir haben die beiden Audio-Gadgets über mehrere Wochen lang getragen und uns angehört, was sie auf den Ohren machen.

Die Premium-Kopfhörer versprechen eine Klang-Revolution für Audio-Nerds - um sich das leisten zu können, müssen Sie allerdings tief in die Tasche greifen. So stehen für den kabellosen P7 399,99 Euro und für den kabelgebundenen P9 Signature stolze 899,99 Euro auf dem Preisschild. Viel zu überteuerter Luxus oder lohnt sich der Kauf?

Ein Warnhinweis vorweg: Lieber Leser, wenn Sie seit 30 Jahren über ein Magazin-Abonnement für Hifi-, Surround- und High-End-Dinge verfügen, könnte der nachfolgende Artikel bei Ihnen zu Schnappatmung und einem lauten Lachanfall führen. Denn: Ich bin nur ein einfacher Audio-Laie. Einen Satz wie: "Der Kopfhörer ist ein Alleskönner, der echte Highend-Sphären erreicht und mit einem feinzeichnenden, präzisen, tendenziell analytischen und gleichzeitig druckvollen Klangbild begeistert" werden Sie in diesem Text nicht lesen. Dazu kommt, dass es wohl kaum subjektivere Tests gibt als die von Kopfhörern. Bevor Sie mir also gleich in einem erbosten Leserbrief schreiben, dass ich stümperhaft und ohne fundierte Sachkenntnisse getestet habe, berücksichtigen Sie bitte, dass jeder Mensch anders hört und jeder Mensch unterschiedliche Präferenzen beim Musikgenuss hat.

Aber beginnen wir mit den harten Fakten: Mit dem P7 Wireless bringt B&W einen "Bluetooth-High-Ender" auf den Markt, der sich an Einsteiger der höheren Audio-Klasse richtet, während der P9 aktuell wohl der hochwertigste Kopfhörer in der Produktpalette der Briten ist. Das Design ist bei beiden Produkten schlicht gehalten und unaufdringlich schön. Der P7 überzeugt mit schwarzem italienischem Schafleder und Aluminium, der P9 mit braunem Leder und nobel matt-gebürstetem Aluminium.Besonders praktisch, auch wenn es seinen Platz im Reisegepäck braucht: Zum Transport in Bus und Bahn lassen sich die Edel-Kopfhörer einfach nach innen einklappen und in einem wertigen Case verstauen; wer stopft schon gerne mehrere hundert Euro einfach so in den Rucksack? Getragen werden die Kopfhörer Over-Ear, die Ohren verschwinden also komplett im Innern der samtweichen Hörmuscheln. Dadurch sieht man zwar ein bisschen aus wie Mickey-Maus oder die Star-Wars-Prinzessin Leia, dafür bekommt man akustisch aber auch eine entsprechende Performance und ein intensiveres Klangerlebnis geliefert (Funfact am Rande: die Kopfhörer eignen sich bei Temperaturen unter Null Grad hervorragend als warme Ohrenschützer. Im Winter eine super Alternative zu Mützen).

Tragekomfort: Vorsicht bei Problemohren!

Der Platz in den Muscheln ist eigentlich ausreichend. Ein Kollege* merkte allerdings an, dass Menschen mit großen oder abstehenden Problemohren vor dem Kauf unbedingt die Ohrmuscheln im Laden testen sollten. Ansonsten wird es ziemlich schnell unbequem - und dann nützt auch der beste Edelkopfhörer nicht viel.

Ansonsten ist der Tragekomfort aber ausgezeichnet, obwohl beide Kopfhörer doch recht wuchtig wirken im ersten Moment. Vor allem der P7 punktet hier: Auch nach stundenlangem Tragen mit einer Brille drückt und zwickt es nicht am Kopf. Der Sitz ist stramm und sicher, während ...

