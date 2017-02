DIE FOLGENDEN AKTIEN WERDEN MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN:

THE FOLLOWING SHARES ARE RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN



NRG METALS INC OGPN CA62945U1012

FAIRFAX MEDIA LTD FXH AU000000FXJ5