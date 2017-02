Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Tags des Verteidigers des Vaterlandes" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Senkung der Zinsen noch weiter ins Minus ist nach Aussage des japanischen Notenbankgouverneurs Haruhiko Kuroda weitgehend vom Tisch. "Es gibt keine große Wahrscheinlichkeit, dass wir die negativen Zinsen weiter senken werden" vom derzeitigen Niveau von minus 0,1 Prozent, sagte Kuroda im Parlament und verwies dabei auf das sich beschleunigende Wachstum. Die Bank of Japan (BoJ) hatte den Negativzins im Januar 2016 auf bestimmte Yen-Einlagen für Geschäftsbanken eingeführt, um die Kreditvergabe zu stärken und den Yen zu schwächen. Der positive Effekt hielt sich jedoch in Grenzen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Tesla Motors Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -2,8% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.360,70 +0,03% Nikkei-225 19.379,87 -0,01% Hang-Seng-Index 24.158,96 +0,82% Kospi 2.106,61 +0,17% Shanghai-Composite 3.254,82 +0,05% S&P/ASX 200 5.805,10 +0,24%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich in engen Grenzen uneinheitlich. Eine Ausnahme bildet nur Hongkong. Dort wird die vom kräftigen Minus beim Schwergewicht HSBC am Dienstag verursachte Delle wieder wettgemacht nach unerwartet gut ausgefallenen BIP-Daten der chinesischen Sonderverwaltungszone zu. Ansonsten sorgt laut Händlern das im späteren Tagesverlauf zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung für etwas Zurückhaltung. Zu den Tagesfavoriten in Hongkong gehören Immoblienaktien. Stabilisierte Preise für Wohnimmobilien dämpften Sorgen vor negativen Auswirkungen politischer Maßnahmen gegen eine Überhitzung, heißt es. China Resources Land verteuern sich um über 4 Prozent, Country Garden steigen um 6,3 Prozent auf den höchsten Stand seit 2008. Eine kleine Kursexplosion erlebt die zuletzt schwer gebeutelte Toshiba-Aktie. Sie schnellt um 18,2 Prozent nach oben. Einem Zeitungsbericht zufolge fordert der unter hohen Abschreibungen auf seine US-Kraftwerkstochter leidende Konzern von potenziellen Käufern für sein Speicherchipgeschäft umgerechnet mindestens 17,6 Milliarden Dollar. Damit würde das Unternehmen seine Bilanz deutlich verbessern, heißt es im Handel.

US-NACHBÖRSE

First Solar legten auf Nasdaq.com um 1,4 Prozent zu. Das Solarunternehmen wies zwar einen unerwartet hohen Verlust aus, verursacht durch hohe Restrukturierungskosten, zeigte sich in seinem Ausblick aber zuversichtlicher als zuvor mit einer Umsatzerwartung von 2,8 bis 2,9 nach zuvor 2,5 bis 2,6 Milliarden Dollar. Texas Roadhouse litten dagegen unter hohen Kosten und schwachen Umsätzen, die Aktie rutschte um 10,3 Prozent ab. Die Steakhauskette hatte sowohl umsatz- wie gewinnseitig die Analystenerwartungen verfehlt. Hi-Crush Partners legten um 3,3 Prozent zu. Hi-Crush Partners, das den Öl- und Gasförderern Fracking-Sand liefert, übertraf mit den Viertquartalszahlen die Erwartungen und sprach zudem von einem verbesserten Preismumfeld, "insbesondere zum Ende des Quartal".

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.743,00 0,58 118,95 4,96 S&P-500 2.365,38 0,60 14,22 5,65 Nasdaq-Comp. 5.865,95 0,47 27,37 8,97 Nasdaq-100 5.350,73 0,49 26,00 10,02 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 877 Mio 945 Mio Gewinner 2.140 1.382 Verlierer 867 1.587 Unverändert 109 139

Freundlich - Die Rekordjagd an den US-Börsen läuft weiter. Die Anleger setzten weiter auf Steuersenkungen und Haushaltsstimuli, die die neue US-Administration versprochen habe, hieß es. Alle elf Sektoren im S&P-500 schlossen höher. Neue Geschäftszahlen von Home Depot übertrafen die Erwartungen, was der Aktie zu einem Plus von 1,3 Prozent verhalf. Wal-Mart überraschte ebenfalls positiv, die Aktie stieg um 3 Prozent. Macy's verbuchte zwar einen Umsatzrückgang, verdiente operativ aber mehr als erwartet. Die Aktie tendierte unverändert. Weil Restaurant Brands International Popeyes Louisiana Kitchen übernimmt, sprangen Popeyes um gut 19 Prozent nach oben. Für Restaurant Brands ging es um 6,7 Prozent nach oben. Verizon bekommt das Kerngeschäft des Internetunternehmens Yahoo etwas günstiger: Der Kaufpreis wurde wegen der Hackerangriffe auf Yahoo um 350 Millionen Dollar gesenkt. Für Verizon ging es 0,5 Prozent nach oben.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,20 1,2 1,19 -0,4 5 Jahre 1,92 1,8 1,90 -0,6 7 Jahre 2,23 1,0 2,22 -1,9 10 Jahre 2,43 1,0 2,42 -1,7 30 Jahre 3,04 1,6 3,02 -2,8

Die US-Anleihenotierungen schwankten zwischen Gewinnen und Verlusten. Teilnehmer führten zwischenzeitliche Gewinne auf das wieder gestiegene Bedürfnis nach Sicherheit zurück, das durch neue Wahlumfragen in Frankreich befeuert wurde. Ihnen zufolge hat die rechtspopulistische Kandidatin Marine Le Pen ihren Vorsprung weiter ausgebaut. Belastend für Anleihen war aber die am Aktienmarkt zu beobachtende andauernde Risikofreude. Die Rendite zehnjähriger Titel stieg schließlich um 1 Basispunkt auf 2,43 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:22 % YTD EUR/USD 1,0531 -0,1% 1,0539 1,0578 +0,1% EUR/JPY 119,59 -0,2% 119,80 120,04 -2,7% EUR/GBP 0,8425 -0,2% 0,8446 0,8500 -1,2% GBP/USD 1,2498 +0,2% 1,2477 1,2443 +1,3% USD/JPY 113,57 -0,1% 113,69 113,48 -2,9% USD/KRW 1142,64 +0,0% 1142,44 1144,97 -5,4% USD/CNY 6,8813 -0,0% 6,8841 6,8834 -0,9% USD/CNH 6,8653 +0,0% 6,8647 6,8666 -1,6% USD/HKD 7,7612 +0,0% 7,7610 7,7611 +0,1% AUD/USD 0,7686 +0,2% 0,7672 0,7665 +6,5%

Der Dollar erhielt Auftrieb von Aussagen des Präsidenten der Philadelphia-Fed, Patrick Harker. Ihm zufolge ist eine Zinserhöhung im März nicht vom Tisch. Der Euro fiel auf etwa 1,0540 Dollar im späten US-Geschäft. Am Vortag notierte er noch klar über 1,06 Dollar. Auch der Yen gab mit der Zinserhöhungsspekulation in den USA zum Dollar nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,51 54,33 +0,3% 0,18 -1,7% Brent/ICE 56,89 56,66 +0,4% 0,23 -0,9%

Die Ölpreise litten kaum unter der Aufwertung des Dollar, obwohl das "schwarze Gold" in der US-Währung bezahlt wird und sich für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuert, wenn der Greenback steigt. Der Markt spiele weiter Fördermengenkürzungen der Opec, sagten Händler. Allerdings schlossen die Preise deutlich unter den Tageshochs, nachdem Opec-Generalsekretär Mohammad Sanusi Barkindo sagte, es sei zu früh, über eine zeitliche Streckung der sechsmonatigen Fördersenkuneg nachzudenken. Das Barrel WTI für die Lieferung im März kostete mit 54,06 Dollar 1,2 Prozent mehr als am Freitag. Der Kontrakt lief am Dienstag aus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.234,06 1.235,90 -0,1% -1,85 +7,2% Silber (Spot) 17,97 17,99 -0,1% -0,02 +12,8% Platin (Spot) 1.001,10 1.003,50 -0,2% -2,40 +10,8% Kupfer-Future 2,73 2,75 -0,7% -0,02 +8,8%

Der Goldpreis gab zwar etwas nach, konnte aber das Gros der frühen Tagesverluste wieder aufholen. Günstig für den sicheren Hafen Gold wirkte die politische Unsicherheit in Europa, während der feste Dollar den Preis im Zaum hielt. Für die Feinunze wurden zuletzt 1.236 Dollar bezahlt, das war ein Tagesminus von 0,3 Prozent.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG, 20.00 UHR

HONGKONG

Der frühere Hongkonger Regierungschef Donald Tsang ist wegen Korruption zu 20 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Tsang war von 2005 bis 2012 Verwaltungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone. Ihm wurde vorgeworfen, in dieser Zeit Gefälligkeiten von Industriemagnaten angenommen zu haben.

KONJUNKTUR HONGKONG

Das BIP in Hongkong ist im vierten Quartal 2016 im Jahresvergleich um 3,1 Prozent gestiegen, viel stärker als mit 1,9 Prozent erwartet.

KONJUNKTUR MALAYSIA

Die Verbraucherpreise in Malaysia sind im Januar im Jahresvergleich um 3,2 Prozent gestiegen, stärker als mit 2,5 Prozent erwartet.

CITIGROUP

erwägt, Frankfurt nach dem Brexit zum wichtigsten Standort für ihr Handelsgeschäft in der EU zu machen. Das berichtet die FAZ nach einem Gespräch mit Citigroup-Europachef Jim Cowles. "Deutschland zählt zu unseren Favoriten", sagte Cowles. Als wesentliche Standortvorteile nannte er die "Professionalität" der deutschen Finanzaufsicht Bafin und die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte in Deutschland.

