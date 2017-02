Unser Inside Wirtschaft-Korrespondent Peter Tuchman hat ein neues Ziel vor Augen: die 21.000er-Marke. Der Grund dafür ist, dass der "Markt sämtliche negative Zeichen ignoriert", so Tuchman. Was sonst noch wichtig ist, sehen Sie in der neusten Ausgabe des NYSEinstein-Blog.

