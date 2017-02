BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) befürwortet die Reformpläne des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz bei der umstrittenen Agenda 2010. Eine längere Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I (ALG I) sei sinnvoll, weil es den Menschen Sicherheit gebe, sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann am Mittwoch im "Deutschlandfunk". Schulz hatte am Montag Fehler seiner Partei in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik eingeräumt und für gezielte Änderungen plädiert, etwa beim ALG I.

Befristete Arbeitsverträge sind aus Hoffmanns Sicht ebenfalls ein großes Problem, vor allem für junge Arbeitnehmer. "Gerade junge Menschen brauchen Sicherheit", sagte er. Befristete Anstellungsverhältnisse gäben ihnen diese Sicherheit nicht./the/DP/zb

AXC0063 2017-02-22/08:32