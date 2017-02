Tagesgewinner war am Dienstag Vipshop mit 7,15% auf 13,03 (422% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 4,83%) vor AMS mit 6,60% auf 46,85 (215% Vol.; 1W 6,96%) und JinkoSolar mit 4,53% auf 17,53 (340% Vol.; 1W 9,36%). Die Tagesverlierer: YY Inc. mit -2,71% auf 46,75 (96% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 6,32%), Celgene mit -1,42% auf 119,44 (105% Vol.; 1W 2,07%), NetEase mit -1,28% auf 293,44 (133% Vol.; 1W 14,57%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (30410,13 Mio.), Glencore (24231,5) und Apple (5939,53). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Vipshop (422%), FACC (352%) und JinkoSolar (340%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist AMS mit 41,97%, die beste ytd ist AMS mit 62,11%....

