Investoren nahmen gestern die neue Impulse positiv auf: günstige Konjunkturerwartungen und eine starke Wall Street haben gestern auch den europäischen Börsen zu deutlichen Kursgewinnen verholfen. Besonders beeindruckend war der DAX mit einem Plus von fast 1,2%, der nur knapp die Marke von 12.000 Punkten verfehlte. Aber auch der EuroStoxx 50 konnte mit einem Plus von 0,8% den Tag beenden. Eingeleitet wurde der Zuwachs von den sehr guten Einkaufsmanagerindizes (die gemeldeten PMIs waren auch die stärksten seit dem Frühjahr 2011). . Sowohl in der Eurozone, als auch in Deutschland und in Frankreich zeigten die Umfrage deutlich stärkere Anstiege als erwartet. Auf Grund der guten Konjunktur stiegen auch die Gewinnerwartungen für die einzelnen Unternehmen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...