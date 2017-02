Die 2i Rete Gas (Baa2/BBB) EUR 435 Mio. Emission wurde bei MS+112 BP (Laufzeit: 9,5 Jahre) emittiert. Darüber hinaus begab Daimler AG (A2/A/A-) eine EUR 1,25 Mrd. Anleihe bei MS+32 BP (8J). Mit Levi Strauss (Ba2/BB+/BB) hat sich nach längerer Abwesenheit wieder ein High-Yield Emittent am EUR Primärmarkt angekündigt. Das US- Unternehmen beabsichtigt EUR 450 Mio. zu begeben (Laufzeit 10 erstmals rückzahlbar nach 5 Jahren) sowie den Emissionserlös zur vorzeitigen Tilgung der in 2022 fälligen USD- Anleihe zu verwenden. Die Roadshow hierfür findet ab heute bis diesen Freitag statt. Natixis Pfandbriefbank AG mandatierte Banken für eine Pfandbriefemission (EUR 250 Mio.). Ein Hypothekenpfandbrief im Volumen von EUR 500 Mio. (7J) könnte ebenfalls von der WL Bank folgen. Darüber hinaus...

