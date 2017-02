FRANKFURT (Dow Jones)--Die Inhaber von Stammaktien des Energiekonzerns RWE werden für 2016 leer ausgehen. 2017 sollen aber auch sie wieder mit einer Dividende bedacht werden.

Je Vorzugsaktie wird der am 27. April stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende wie im Vorjahr von 0,13 Euro vorgeschlagen, wie der Vorstand nach Angaben des Unternehmens beschlossen hat. Die Dividende für Stammaktien soll ausgesetzt werden. Der Vorschlag trage den erheblichen Finanzbelastungen aus dem "anstehenden Gesetz zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung in Deutschland" Rechnung.

Auf Basis der Erwartungen für 2017 sei für das laufende Geschäftsjahr eine Dividende auf Stamm- und Vorzugsaktien von jeweils 0,50 Euro geplant. Ziel des Vorstands sei es, dieses Dividendenniveau auch in den Folgejahren mindestens zu halten. Dabei orientiere sich RWE am operativen Mittelzufluss, der nachhaltig zur freien Verfügung stehe.

February 22, 2017

