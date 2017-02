Legendäre amerikanische Marke Zippo veröffentlicht faszinierendes Video, das den genialen kanadischen Künstler Steven Spazuk zeigt. Bekannt unter dem Namen "Fire Artist" setzt er die faszinierende "Fumage"-Technik um, die herkömmliche Hilfsmittel wie etwa Malpinsel vergessen lässt und stattdessen mit Feuer malt. In dem jüngst veröffentlichten Video verwendet Steven Spazuk eine Flamme, um ein Originalkunstwerk zu erschaffen, und demonstriert, wie er die Kräfte des Feuers gekonnt für seine Kunstwerke einsetzt.

Das niemals zuvor gezeigte Filmmaterial zeigt Steven Spazuk "beim Angriff auf ein Blatt Papier" mit der Flamme eines Zippo Sturmfeuerzeugs und anderen Feuer-Werkzeugen und schließlich beim Ätzen seiner Designs, indem er Muster mit echten Vogelfedern und Klingen entstehen lässt. Die Filmaufnahmen aus seinem Studio in Montreal zeigen, woher Stevens einzigartige künstlerische Inspirationen herrühren.

Erleben Sie Steven in Aktion: https://youtu.be/-odU2Kf4v4A.

Stevens Kunststil, der ihm ursprünglich in einem Traum erschien, ist reich an Improvisationen und Spontaneität und ist etwas, das er in den letzten 14 Jahren perfektioniert hat. Seine lang gehegte Affinität zu seinem eigenen Zippo Sturmfeuerzeug, die bis in seine Zeit als Kunststudent zurückreicht, ist als Quelle künstlerischer Kreativität und Inspiration anzusehen. Steven kommentierte die Kampagne mit den Worten:

"Die Flamme ist eine Quelle, die meine Kunst wahrlich inspiriert. Nachdem ich meinen Weg für den Umgang mit dem Feuer gefunden hatte, wurde mir bewusst, dass sie zu meiner Stimme werden würde und dass ich mich diesem Handwerk mit all meiner Energie widmen werde. Ein Zippo Feuerzeug war stets Teil meiner Werkzeugbox und ich liebe es auch, wie es eine Hauptrolle meines künstlerischen Schaffens einnehmen kann. Für mich ist es sowohl Muse als auch Werkzeug und Zippo ist dabei zu einer stimulierenden Marke für meine Arbeit geworden."

Mit seinem unverkennbaren Stil und seinem klassischen Aufbau dient das Zippo Sturmfeuerzeug als Leinwand für unzählige künstlerische Kreationen. Seit 85 Jahren demonstriert Zippo faszinierende Stufen künstlerischer Fähigkeiten auf kleinsten Leinwänden von Gravuren und Ätzungen und handbemalten Details in den frühen Jahren bis hin zur heutigen hochmodernen 360-Grad MultiCut-Gravur. Mit mehr als 300.000 seit 1932 geschaffenen Designs verschiebt Zippo nach wie vor die Grenzen des Designs. Zippo gibt nun mit Stolz bekannt, die Inszenierung von Kunst in all ihren Formen durch die Partnerschaft mit Steven Spazuk weiterführen zu können.

David Warfel, Vice President Global Marketing bei Zippo, erklärte: "Bei Zippo sind wir stolz auf unser Engagement, die Grenzen des Designs immer weiter zu verschieben, und daher war die Zusammenarbeit mit Steven eine perfekte Entscheidung. Wir bewundern seinen Ideenreichtum beim Einsatz der Flamme unseres berühmten Sturmfeuerzeugs! Mit seiner 85-jährigen Tradition verfügt Zippo über eine einflussreiche und engagierte Fangemeinde. Im Verlauf dieser Jahrzehnte hat Zippo das Potenzial seiner funktionellen Vorteile ausgeschöpft, um eine kulturelle Legende zu werden, und wir lieben es, neue Wege zum Vorteil unserer Fangemeinde zu finden, sodass sie unsere Marke weiterhin zu schätzen wissen."

ÜBER ZIPPO

ZIPPO ist eine der bekanntesten Marken weltweit. Zippo Manufacturing Co. wurde im Herbst 1932 von George G. Blaisdell in Bradford im US-Bundesstaat Pennsylvania gegründet. Dort wurden bereits mehr als 550 Millionen Zippo Sturmfeuerzeuge hergestellt. Seither ist das Zippo Feuerzeug mit Ausnahme von Verbesserungen des Reibrades und Modifikationen des Gehäuses unverändert geblieben. Das Feuerzeug bietet die berühmte lebenslange Garantie "It works, or we fix it free." (Es funktioniert oder wir bringen es kostenlos in Ordnung). Die Produktbereiche von Zippo umfassen Feuerzeuge und Feuerzeugzubehör, Butangasfeuerzeuge, Duftinhaltsstoffe und eine robuste Serie von Heiz- und Verbrennungsprodukten für Outdoor-Fans. Zippo vermarktet seine Produkte in nahezu 200 Ländern und ist zudem Besitzer der ebenfalls in Bradford (Pennsylvania) ansässigen W.R. Case and Sons Cutlery Company. Weitere Informationen finden Sie unter Zippo.com

