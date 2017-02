TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die positiven Vorgaben der US-Börsen mit neuen Rekorden haben am Mittwoch in Ostasien und Australien für eine weiter zuversichtliche Grundstimmung gesorgt. Die Aktienmärkte schlossen fast durchweg im Plus. Dabei fielen die Veränderungen an den meisten Plätzen aber gering aus. Ausnahmen machten Singapur und Hongkong. In Hongkong wurde die vom kräftigen Minus beim Schwergewicht HSBC am Dienstag verursachte Delle wieder wettgemacht. Der HSI lag im Späthandel 0,8 Prozent im Plus. Die Erholung schrieben Marktbeobachter einem unerwartet starken Wirtschaftswachstum der chinesischen Sonderverwaltungszone von 3,1 Prozent im vierten Quartal zu.

Nur in Tokio gab das Marktbarometer nach, allerdings nur minimal. Der Nikkei-Index ging mit 19.380 Punkten aus dem Tag. Der Index tue sich schwer, die psychologische 19.500er Marke zu überwinden, meinte Marktexperte Yusuke Sakai von T&D Asset Management. Dazu brauche es vermutlich einen schwächeren Yen, der aber wiederum als sicherer Hafen wegen der politischen Unsicherheiten beispielsweise in Europa fungiere. Händlern zufolge sorgte bei vielen Teilnehmern das im späteren Tagesverlauf zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung für etwas Zurückhaltung.

Überwiegend rechneten die Finanzmärkte im März zwar noch nicht mit der nächsten US-Zinserhöhung, dennoch gebe es Unwägbarkeiten, hieß es mit Blick auf das Protokoll. "Die Rhetorik zur Inflation hat sich unter den Notenbankern geändert. Viele rechnen nun damit, dass sie weiter anzieht", sagte Sue Trinh, Devisenexpertin bei RBC Capital Markets. Am Devisenmarkt tat sich im Vorfeld bis zum Handelsende in Asien wenig. Der Dollar verteidigte weitgehend seine jüngsten Gewinne angesichts der latent vorhandenen Zinserhöhungserwartung.

Immobilienaktien in Hongkong gesucht

Zu den Tagesfavoriten in Hongkong gehörten Immobilienaktien. Stabilisierte Preise für Wohnimmobilien dämpften Sorgen vor negativen Auswirkungen politischer Maßnahmen gegen eine Überhitzung am Immobilienmarkt, hieß es; zudem enthalte der Haushaltsentwurf der Regierung keine Signale für neue Dämpfungsmaßnahmen. China Resources Land verteuerten sich im späten Geschäft um über 4 Prozent, Country Garden um über 5 Prozent. New World Development legten um 3,5 und Wharf Holdings um 3,4 Prozent zu.

Für die HSBC-Aktie ging es derweil nach dem 5-prozentigen Minus des Vortages um weitere 0,4 Prozent nach unten. Das Papier litt weiter unter überraschend schwach ausgefallenen Quartalszahlen.

Besser als der breite Markt entwickelten sich unterdessen in Tokio Aktien aus dem Stahlsektor. Sie würden von Spekulationen über weiter steigende Stahlpreise getrieben, hieß es. JFE legten um 3 Prozent zu und Nippon Steel & Sumitomo um 1,8 Prozent, womit beide Titel auf 18-Monatshochs notieren.

Toshiba mit Kurssprung

Eine Kursexplosion erlebte die zuletzt schwer gebeutelte Toshiba-Aktie. Sie schnellte um 22,3 Prozent nach oben. Einem Zeitungsbericht zufolge fordert der unter hohen Abschreibungen auf seine US-Kraftwerkstochter leidende Konzern von potenziellen Käufern für sein Speicherchipgeschäft umgerechnet mindestens 17,6 Milliarden Dollar. Damit würde das Unternehmen seine Bilanz deutlich verbessern, hieß es im Handel, wenngleich Unsicherheiten über die zukünftige Finanzstruktur bestehen blieben. Die Toshiba-Aktie hatte zuletzt auch unter Spekulationen über den möglichen Verlust der Börsennotierung gelitten.

Für Rakuten ging es um 9,4 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen einen Aktienrückkauf angekündigt hatte. Die Aktie stand zuletzt tagelang unter Druck, belastet von enttäuschend ausgefallenen Geschäftszahlen.

In Sydney sorgten Quartalszahlen für stärkere Kursbewegungen, allerdings nur bei Einzelwerten. Woolworths zogen um 4,4 Prozent an, nachdem das Einzelhandelsunternehmen im Dezember das stärkstes Umsatzwachstum seit zweieinhalb Jahren verzeichnete. Coca-Cola Amatil stiegen sogar um 5,7 Prozent. Hier glich die Ankündigung eines Aktienrückkaufs den gemeldeten Gewinnrückgang mehr als aus.

Fortescue Metals verloren nach dem kräftigen Anstieg am Vortag dagegen 2,7 Prozent. Der Eisenerzförderer hatte einen Anstieg des Gewinns im ersten Halbjahr und eine höhere Dividende gemeldet. Die Aktie sei zuletzt bereits gut gelaufen, hieß es im Handel zu dem Kursminus.

Oil Search gewannen 4,9 Prozent, gestützt von einer Kaufempfehlung der Bank of America-Merrill Lynch. Am Dienstag hatte die Aktie trotz gut ausgefallener Geschäftszahlen noch nachgegeben. Rückenwind kam aber auch von den Ölpreisen, die gegenüber der gleichen Vortageszeit deutlich höher lagen. Santos stiegen um 2,0 Prozent.

Apple-Zulieferer mit kräftigen Gewinnen

In Taiwan waren die Aktien von Apple-Zulieferern gesucht angesichts von Spekulationen über neue technische Funktionen beim nächsten iPhone-Modell. Largan Precision stiegen um 2,7, Calin um 8 und Ability Opto-Electronics um 10 Prozent. Xintec und Shuttle legten ebenfalls um die maximal erlaubten 10 Prozent zu. Die Apple-Aktie selbst befindet sich bereits seit Tagen im Aufwärtstrend. Seit Jahresbeginn hat sie bereits um 17 Prozent zugelegt.

