Essen - Die überraschenden Konjunkturdaten kamen gestern Morgen aus dem Euroraum, so die Analysten der National-Bank AG.Die europäischen Unternehmen und Dienstleister würden sich unbeeindruckt von geopolitischen Entwicklungen zeigen und optimistisch in die Zukunft blicken. Diesen Schluss würden die Markit Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitenden und das Dienstleistungsgewerbe jedenfalls zulassen. Die vorläufigen Werte seien, vielleicht abgesehen vom Verarbeitenden Gewerbe in Frankreich, sehr positiv ausgefallen. Das Wachstumstempo im Euroraum könnte sich in den kommenden Monaten erhöhen. Von Sorgen über Einschränkungen im Freihandel sei jedenfalls nichts zu spüren. Das Ifo-Geschäftsklima sollte das heute bestätigen, wobei Deutschland nicht nur von der Nachfrage nach Gütern aus dem Ausland sondern inzwischen einer robusten/ starken Binnenkonjunktur profitiere. Vielleicht gebe es ja tatsächlich wieder eine positive Überraschung hinsichtlich des Wirtschaftswachstums im Euroraum trotz Schuldenkrise, Brexit usw.

Den vollständigen Artikel lesen ...