Frankfurt - Heute Vormittag steht der ifo-Geschäftsklimaindex im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Helaba.In den letzten Monaten sei das Stimmungsbild in der Eurozone und speziell in Deutschland solide gewesen, was auf eine fortgesetzte Wachstumsphase hindeute. Allerdings hätten die Daten zur Industrieproduktion enttäuscht und die sentix- und ZEW-Umfragen hätten eine schwächere Tendenz angezeigt. Demgegenüber hätten die vorläufigen Einkaufsmanagerindices deutlich positiv überrascht. Der Industrie-PMI habe den dritten Monat in Folge zugelegt und liege mit 57,0 Punkten auf einem sehr hohen Niveau.

Den vollständigen Artikel lesen ...