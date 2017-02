Frankfurt - In diesem Jahr haben die Fonds "ACATIS Datini Valueflex Fonds B" (ISIN DE000A1H72F1/ WKN A1H72F) und "Leonardo UI" (ISIN DE000A0MYG12/ WKN A0MYG1) den Deutschen Fondspreis des Fachmagazins "Fonds professionell" in der Kategorie "Mischfonds global flexibel" erhalten, so die Universal-Investment-GmbH in der aktuellen ChampionsNews-Ausgabe.

