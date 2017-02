Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802) will die Dividende um 20 Prozent auf 0,96 Euro pro Aktie anheben, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr lag die Ausschüttung bei 0,80 Euro. Es wäre die 20. Dividendenerhöhung in Folge. Seit der Gründung des Unternehmens erhielten die Aktionäre jedes Jahr mehr Dividende. Die Hauptversammlung findet am 11. Mai 2017 statt. ...

