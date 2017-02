Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) scheint ihre vereinbarten Rohöl-Förderkürzungen einzuhalten. Anders als dies in der Vergangenheit der Fall war. Allerdings könnten die Mühen dieses Mal umsonst sein. Am 30. November hatte sich die OPEC in einem historischen Deal in der österreichischen Hauptstadt Wien auf eine Reduzierung der Fördermengen innerhalb des Kartells um rund 1,2 Millionen Barrel pro Tag auf 32,5 Millionen Barrel geeinigt. Anfang 2017 sollte die Umsetzung erfolgen. Selbst Nicht-OPEC-Staaten wollten sich an einer Produktionskürzung beteiligen. Viele Marktteilnehmer hatten jedoch so ihre Zweifel, ob die angestrebten Mengen erreicht werden könnten. Schließlich haben sich die OPEC-Mitglieder in der...

