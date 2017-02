Der DAX kann es doch noch! Mit einem kraftvollen Satz (+1,2%) sprang der deutsche Leitindex am gestrigen Dienstag quasi aus dem Stand auf ein neues Jahreshoch und schob sich unmittelbar an die vielbeachtete 12.000er-Marke heran. Darüber wäre aus charttechnischer Sicht die Bahn nun frei bis zum Allzeithoch bei 12.390 Punkten. Zwar stellen sich dem DAX mit der 12.000er-Hürde und 12.135 noch zwei kleinere Widerstände in den Weg, doch mit den gerade frisch generierten Kaufsignalen im Gepäck dürften diese Widerstände keine allzu großen Hindernisse darstellen. Vorausgesetzt allerdings, die Rallye geht weiter - und das scheint derzeit der Fall zu sein, denn auch die US-Indizes schraubten sich ein weiteres Mal auf neue Rekordstände. Der Dow...

Den vollständigen Artikel lesen ...