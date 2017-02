Clientron Corp., ein weltweit führender Anbieter von POS-, Thin-Client- und Embedded-Systemen, wird seine neueste POS-Lösung für den Einzelhandel vom 5. bis 9. März 2017 auf der EuroShop 2017 in Düsseldorf vorstellen. Bei dieser weltweit führenden internationalen Fachmesse des Handels wird Clientron alle seine neuen POS-Terminals und eine Reihe integrierter POS-Peripheriegeräte präsentieren. Diese sind umweltfreundlich, zuverlässig und effizient und werden den Retail 4.0 Anforderungen des modernen Einzelhandels und Gastgewerbes gerecht.

Das Unternehmen Clientron, das in Messehalle 6 an Stand H10 vertreten sein wird, möchte dem Besucher auf der Messe die Atmosphäre eines Besuchs in einem Café bzw. in einem Einzelhandelsgeschäft vermitteln. Bei den Vorführungen der innovativen POS-Terminals wird auch die Clientron Serie Bello mit 12,1/15/15,6-Zoll-Touchscreens mit solidem Aluminiumrahmen zu sehen sein. Die Serie Bello wurde vor kurzem für seine Innovation und für höchste Designqualität mit dem diesjährigen "Taiwan Excellence Award 2017" ausgezeichnet, wodurch sie sich deutlich von den zahlreichen Produkten der Wettbewerber als bestes Produkt für POS-Anwendungen abhebt.

Clientron wird zudem das leichte Butterfly POS-Terminal der Serie Wing mit flexiblem Doppelgelenk-Standfuß sowie die Mainstream-Serie Ares650 mit aktualisiertem ultraschlankem Systemgehäuse vorstellen. Diese beiden Serien wurden im vergangenen Jahr ebenfalls mit dem "Taiwan Excellence Award 2016" ausgezeichnet.

Darüber hinaus wird Clientron das günstigste POS-Terminal PT3200 präsentieren, das mit einem leistungsstarken Quad-Core-Prozessor ausgestattet ist. Es handelt sich dabei um ein lüfterloses System mit lebenslangem Support, das sich an das Einsteiger- und Mainstream-POS-Marktsegment richtet. Weitere Informationen über Clientron und die Produkte des Unternehmens erhalten Sie auf der EuroShop 2017 an unserem Stand H10 in Halle 6 oder auf der Website von Clientron unter www.clientron.com.

Über Clientron

Clientron wurde 1983 gegründet. Das Unternehmen stellt weltweit intelligente Lösungen für seine Kunden bereit. Mit seiner Design-, Herstellungs- und Service-Kompetenz bietet Clientron hochwertige und hochleistungsfähige Rechnerplattformen wie Thin-Client-, POS- und Intelligente Systeme an. Wir haben uns dem Ziel verschrieben, unseren Partnern und Kunden kontinuierlich bessere IoT-Client-Lösungen und -Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, um eine intelligente e-Welt zu schaffen. Weitere Informationen unter www.clientron.com

