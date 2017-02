Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Harker bekräftigt Erwartung von drei Zinserhöhungen 2017

Der Präsident der Philadelphia-Fed hat am Dienstag seine Einschätzung bekräftigt, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen in diesem Jahr drei Mal erhöhen dürfte. Denn die Wirtschaft werde immer stärker. "Angesichts der Lage der Wirtschaft - die sich mehr oder weniger normalisiert hat - sehe ich weiterhin drei moderate Zinsanhebungen von jeweils 25 Basispunkten 2017 als angemessen, vorausgesetzt, dass die Dinge auf Kurs bleiben", sagte Patrick Harker laut dem Text einer Rede an der University of Pennsylvania.

Williams will Fed-Bilanz bei höheren Zinsen schrumpfen

Die US-Notenbank braucht nach Ansicht von John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank of San Francisco, bei den Zinsen einigen "Manövrierraum", bevor sie sich um den Abbau ihrer massiven Bilanz kümmern kann. Williams nannte keinen Zeitraum für die Maßnahmen, er sagte lediglich, dass die Schrumpfung der Notenbankbilanz eine Aufgabe für die Zukunft sei. Im Zuge der Finanzkrise ist die Bilanz auf eine Summe von 4,5 Billionen Dollar angewachsen.

Kuroda will Negativzinsen nicht weiter senken

Die Senkung der Zinsen noch weiter ins Minus ist nach Aussage des japanischen Notenbankgouverneurs Haruhiko Kuroda weitgehend vom Tisch. "Es gibt keine große Wahrscheinlichkeit, dass wir die negativen Zinsen weiter senken werden" vom derzeitigen Niveau von minus 0,1 Prozent, sagte Kuroda im Parlament und verwies dabei auf das sich beschleunigende Wachstum.

Trump-Regierung ordnet großflächige Razzien gegen "Illegale" an

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will mit verschärften und großflächigen Razzien gegen illegale Einwanderer vorgehen. Heimatschutzminister John Kelly erteilte dem Grenzschutz und den Einwanderungsbehörden entsprechende Anweisungen. Daraus geht hervor, dass bis auf wenige Ausnahmen nahezu sämtliche der elf Millionen ohne Aufenthaltsstatus im Land lebenden Menschen nun ihre Abschiebung fürchten müssen.

US-Botschafterin Haley bekräftigt Zusammenhalt mit EU und Nato

Die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, hat den Zusammenhalt der Vereinigten Staaten mit der EU und der Nato bekräftigt. Zwar sei die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump der Ansicht, dass die Beziehungen zu Russland verbessert werden könnten, sagte Haley am Dienstag im UN-Sicherheitsrat. "Aber stärkere Zusammenarbeit mit Russland kann nicht zu Lasten der Sicherheit unserer europäischen Freunde und Verbündeten gehen."

USA treiben Ermittlungen wegen Iran-Sanktionen bei Clearstream voran

Die Bundesstaatsanwaltschaft in New York treibt Ermittlungen gegen die Deutsche-Börse-Tochter Clearstream wegen mutmaßlicher Verletzung von Sanktionen gegen den Iran voran. Die Behörden hoffen, ihre Untersuchung im Laufe des Jahres entweder mit einer Einigung oder mit einer Klage zum Abschluss zu bringen, wie mit der Sache vertraute Personen sagten.

Russland und Libyen vereinbaren Kooperation im Ölsektor

Russland will in Libyen im ertragreichen Ölsektor investieren. Der russische Ölkonzern Rosneft und die libysche Ölgesellschaft NOC unterzeichneten eine Absichtserklärung für die Kooperation, wie am Dienstag bekannt wurde. Die Vereinbarung wurde NOC zufolge am Montag am Rande eines Treffens in London von NOC-Chef Mustafa Sanalla und dem Rosneft-Vorsitzenden Igor Setschin unterzeichnet.

Hongkongs Ex-Regierungschef in Korruptionsprozess zu 20 Monaten Haft verurteilt

Der frühere Hongkonger Regierungschef Donald Tsang ist wegen Korruption zu 20 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Strafmaß gegen den 72-jährigen Ex-Politiker wurde am Mittwoch verkündet, nachdem er am Freitag nach einem sechswöchigen Prozess wegen Bestechung und Amtsvergehen für schuldig befunden worden war.

Hongkong BIP 4Q +3,1% (PROGNOSE: +1,9%) gg Vj

Hongkong BIP 4Q saisonbereinigt +1,2% gg 3Q

Malaysia Verbraucherpreise Jan +3,2% (PROG: +2,5%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Jan +1,1% gg Vormonat

Norwegen Dez Arbeitslosenquote bereinigt 4,4%

Norwegen Dez Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 4,7%

Norwegen Nov Arbeitslosenquote bereinigt war 4,7%

