Was wir hier sehen, ist schlichtweg "typisch amazon". Der Online-Handelsriese hatte am 2. Februar sein Quartalsergebnis präsentiert. Wie üblich waren die Kurse im Vorfeld gestiegen, weil die Akteure auf eine positive Überraschung hofften. Dann aber reagierte man, ebenso wie üblich, pingelig, indem nach Haaren in der Suppe gesucht wurde.

Den vollständigen Artikel lesen ...