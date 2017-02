-------------------------------------------------------------- Mehr SOS-Infos http://ots.de/kakxG --------------------------------------------------------------



Damaskus/München (ots) -



Trotz Waffenruhe und anstehender Friedensgespräche: Für 13,5 Millionen Syrer ist jeder Tag ein Kampf ums Überleben. Unter ihnen sind viele Kinder, die ihre Eltern verloren haben. "Die Versorgung dieser Kinder muss oberste Priorität haben", sagt Alia Al-Dalli, die Leiterin der SOS-Kinderdörfer im Nahen Osten.



Fast vier Millionen syrische Kinder wurden geboren, seit die Gewalt vor sechs Jahren ausbrach. "Für diese Kleinsten unter den Kindern ist Krieg das einzige, was sie kennen", so Al-Dalli weiter. "Die Heranwachsenden sind nicht nur durch ihre Vergangenheit traumatisiert, Gewalt und Leid haben auch ihre Zukunft geprägt." Syrien laufe Gefahr, eine ganze Generation zu verlieren.



Zu den Syrien-Friedensgesprächen in Genf appellieren die SOS-Kinderdörfer deshalb eindringlich an alle Konfliktparteien, sehr schnell zu einer politischen Lösung zu kommen. Nur so könnten die Hilfsorganisationen sich noch stärker in Syrien engagieren und den Menschen helfen.



"Vor allem die Kinder sind bedürftig, sie können nicht länger warten. Wir müssen jetzt handeln!", sagt Al-Dalli. "Doch damit das gelingt, sind Frieden und Stabilität notwendig - und davon ist Syrien leider immer noch weit entfernt."



Interview: Hierzu bieten wir ein Interview mit Alia Al-Dalli, Leiterin der SOS-Kinderdörfer im Nahen Osten, an. Darin schildert Al-Dalli die aktuelle humanitäre Lage im Land und beschreibt, warum die Hilfsorganisationen in Syrien vor einer gewaltigen Herausforderung stehen. Und sie erklärt, warum die Betroffenen trotzdem nicht die Hoffnung verlieren.



Das Interview kann auf der Website der SOS-Kinderdörfer weltweit gelesen werden: https://www.sos-kinderdoerfer.de/presse/pressemitteilungen. Gern schicken wir Ihnen für Veröffentlichungen ein Word-Dokument mit dem Interview.



