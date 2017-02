Bad Marienberg - Die Deutsche Wohnen AG (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C) ("Deutsche Wohnen" oder die "Gesellschaft") beschließt die gleichzeitige Durchführung einer Platzierung von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen mit einer Laufzeit bis Juli 2024 ("Neue Wandelschuldverschreibungen"), eine Aufforderung an Investoren, ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeitsdatum November 2020 der Deutsche Wohnen AG der Gesellschaft zum Kauf anzubieten ("Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen"), sowie einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit angestrebtem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 500 Million ("Kapitalerhöhung"), so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

Den vollständigen Artikel lesen ...