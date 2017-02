Bonn - Die starken europäischen Konjunkturdaten und die feste Tendenz an den Aktienmärkten wurden gestern an den Rentenmärkten fast vollständig ignoriert, so die Analysten von Postbank Research.Die zehnjährige Bundrendite sei um 1 Basispunkt auf 0,31% geklettert. Im Gegenzug habe aber die Rendite fünfjähriger Bundesanleihen um 1 Basispunkt auf -0,49% nachgegeben. Die Rendite zweijähriger Bundesanleihen sei sogar um 2 Basispunkte auf -0,86% gefallen und habe damit ein neues historisches Tief verzeichnet. Zehnjährige US-Treasuries hätten unverändert bei 2,43% rentiert. (22.02.2017/alc/a/a)

