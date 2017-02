Frankfurt - Erwartungsgemäß ist das Emissionsvolumen der europäischen Staaten in dieser Woche gering und so findet sich heute im Euroraum lediglich die Deutsche Finanzagentur im Kalender, so die Analysten der Helaba.Mit einer Aufstockung der Bund Juli 2044 mit einem Kupon von 2,5% und einem Volumen von 1 Mrd. EUR würden die Aktivitäten verhalten bleiben. In den USA dagegen gebe es wie gewohnt großvolumige Kapitalmarktauftritte. Zunächst stehe das Reopening eines 2-jährigen Floaters mit einem Volumen von 13 Mrd. USD an. Die neue 5-jährige Treasury Note solle dann am frühen Abend 34 Mrd. USD in die Kasse spülen.

