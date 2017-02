Frankfurt - Der Deutsche Invest I Global Bonds CHF LCH (ISIN LU1054335812/ WKN DWS1PS) ist ein weltweit investierender Rentenfonds, so die Experten von DWS Investments.Der Fonds investiere in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren seien z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Der Fonds zeichne sich durch aktives Durations- und Laufzeitenmanagement aus.

