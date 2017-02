6B47 REAL ESTATE INVESTORS AG: 6B47 in Deutschland weiter auf Erfolgskurs

DGAP-News: 6B47 REAL ESTATE INVESTORS AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien 6B47 REAL ESTATE INVESTORS AG: 6B47 in Deutschland weiter auf Erfolgskurs

22.02.2017 / 10:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PRESSEINFORMATION

6B47 in Deutschland weiter auf Erfolgskurs

Verkauf des Düsseldorfer Hotels "me and all". IN-Tower: Grundsteinlegung für neue Landmark in Ingolstadt.

Wien, am 22. Februar 2016. Mit gleich zwei erfolgreichen Projektnachrichten kann 6B47 Real Investors AG in Deutschland punkten. Zum einen wurde das Jahr 2016 mit dem erfolgreichen Verkauf des Düsseldorfer "me and all"-Hotels abgeschlossen. Zum anderen feiert die deutsche 6B47- Tochtergesellschaft die Grundsteinlegung des 50 Meter hohen Wohntowers "IN- Tower" in Ingolstadt.

"Die von 6B47 in Deutschland eingeschlagene Strategie trägt weiter Früchte. Zusätzlich sehen wir, dass das Potenzial rund um innovative Immobilienkonzepte noch lange nicht ausgeschöpft ist. Beide Projekte, die Grundsteinlegung des IN-Towers und der Verkauf unseres Düsseldorfer Umnutzungsprojektes Hotel "me and all", zeigen die Strahlkraft unseres diversifizierten Portfolios", erläutert Peter Ulm, Vorstandsvorsitzender der 6B47 Real Estate Investors AG.

Erfolgstransaktion Hotel "me and all" Das komplett sanierte, ehemalige Bürogebäude in Düsseldorf mit über 8.000 m² Bruttogeschossfläche ist seit November 2016 Standort eines "me and all"- Hotels. Das 4-Sternehaus mit über 177 Zimmern ist eine Marke der Lindner Hotels AG. Die Gestaltung und das Konzept des neuen Hotels greifen den Standort im japanischen Viertel von Düsseldorf auf. Die erfolgreiche Transaktion des Hotels an Real I.S. wurde von den Hotelspezialisten JLL begleitet. 6B47 ließ sich durch die Anwaltskanzlei ROTTHEGE | WASSERMANN Düsseldorf beraten.

Neuer Wohnraum für Ingolstadt Die Grundsteinlegung des zukünftig vierthöchsten Gebäudes von Ingolstadt erfolgte im Beisein von Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel, der den Projektfortschritt gerade im Hinblick auf die weitere Stadtentwicklung als sehr positiv bezeichnete: "Projekte wie der IN-Tower mit qualitativ hochwertigen Wohnungen tragen dazu bei, den Wohnungsmarkt in Ingolstadt weiter zu entspannen. Der IN-Tower setzt einen städtebaulichen Akzent am Rande der Innenstadt. In den städtischen Gremien, wie etwa dem Gestaltungsbeirat, wurde die markante Architektur der Außenfassade positiv bewertet." Die Fertigstellung des Projektes ist für 2018 geplant. Dann werden bereits die ersten Bewohner in den IN-Tower einziehen können.

Innovative Landmark "Made by 6B47" Der IN-Tower wird auf rund 9.000m² ein gemischt-genutzter Komplex mit 80 Eigentumswohnungen sowie Gewerbeflächen. Optisch wird der IN-Tower von weitem sichtbar sein. Besonders die sehr markante Fassade mit ihren weißen Bändern und die in Summe rund zwei Kilometer langen Balkone des Gebäudes werden das zukünftige Stadtbild prägen. Zukünftige Bewohner werden einen weiten Ausblick auf Ingolstadt genießen können - auch dank der vielfältigen Freiflächen in Form von Terrassen und Balkonen.

Über 6B47 Real Estate Investors 6B47 Real Estate Investors AG gehört zu den führenden Immobilienentwicklern Österreichs, mit Büros in Wien, Düsseldorf und Warschau. Das Unternehmen entwickelt und verwertet Immobilienprojekte mit einem Wert von derzeit etwas mehr als 1,3 Milliarden Euro. Die durchschnittliche Investmentdauer der 6B47 Projektentwicklungen liegt bei 36 bis 48 Monaten. Aktuelle Projekte in Österreich sind unter anderem Living Kolin, Althan-Park, ParkFlats 23, Beatrix Spa oder Philipp's - in Deutschland: IN-Tower, Goldstück Pforzheim und Green Gate - sowie Zyndrama in Polen. Im Jahr 2016 wurden Objekte mit einem Wert von 200 Mio. Euro fertiggestellt und

erfolgreich verkauft. www.6B47.com Rückfragehinweis: 6B47 Real Estate Investors AG MMag. Peter Ulm, MRICS Heiligenstädter Lände 29/4 1190 Wien E-Mail: ulm@6B47.com Tel: +43 1 350 101 0-0 Kobza Integra Public Relations GmbH Mag. Franz Ramerstorfer Lehárgasse 7 A-1060 Wien E-Mail: f.ramerstorfer@kobzaintegra.com Tel: +43 1 522 55 50-303 Mobil: 0664 88 67 81 59

22.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

546533 22.02.2017

ISIN DE000A1ZKC57

AXC0089 2017-02-22/10:15