Die Wienerberger -Aktie (WKN: 852894 / ISIN: AT0000831706) setzte sich am Mittwoch an die ATX -Spitze. Dabei gehörten die Anteilsscheine des Ziegelherstellers seit Jahresbeginn 2017 ohnehin zu den Top-Werten in der ersten österreichischen Börsenliga. Jetzt wurde noch einmal nachgelegt. Quelle: de.4.traders.com Wienerberger vermeldete eine sehr gute operative Performance für das Geschäftsjahr 2016. Mit 2,97 Mrd. Euro wurde trotz eines herausfordernden Marktumfelds (siehe Brexit) ein annähernd stabiler Konzernumsatz erzielt. Das EBITDA stieg im selben Zeitraum um 9 Prozent auf 404,3 Mio. Euro. Der Nettogewinn wurde mit 82,0 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Außerdem äußerte sich das Management zuversichtlich, 2017...

Den vollständigen Artikel lesen ...