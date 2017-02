Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch kaum verändert in den Handel gestartet. Die Vorgaben waren derweil positiv, wobei die Rekordjagd an der Wallstreet am Dienstag weiterging. Laut Marktbeobachtern setzen die Anleger weiter auf Steuersenkungen und Fiskalstimuli, welche die neue US-Administration versprochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...