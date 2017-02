Um 10: DAX knackt die 12.000 - Die beste aller Börsenwelten

Was sich zum Start in die Woche am deutschen Aktienmarkt andeutete, wird zur Mitte der Woche schon Realität. Der Deutsche Aktienindex überspringt die Marke von 12.000 Punkten und folgt damit zum einen der Wall Street, die sich weiter auf Rekordjagd befindet. Zum anderen hilft der schwache Euro, der sich wieder in Richtung Parität zum US-Dollar auf den Weg macht. Im Moment kommt damit alles Gute an den Börsen zusammen, die politische Unsicherheit rückt in den Hintergrund.

Die guten Wirtschaftszahlen aus Europa sind Balsam auf die Seele der Investoren, die jahrelang auf solche Zahlen warten mussten. Damit reißt die Serie guter Nachrichten für die Aktienmärkte der vergangenen Wochen nicht ab. Erst schaffte die negative Gewinnentwicklung der US-Unternehmen eine Wende, dann stellte sich ein Anstieg der Inflation ein. Nun belebt sich weltweit das Wirtschaftswachstum.

