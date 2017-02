Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta023/22.02.2017/10:00) - Die Da Vinci Luxury AG (Ticker OJX: WKN

518830, ISIN DE0005188304), hat ihr Portfolio um die DVL Megafanstore UG

erweitert, deren E-Commerce Plattform www.megafanshop.com einen weltweiten

Versand von Fan- und Werbeartikeln von Sportvereinen bietet. Da Vinci Luxury AG

ist auch ein Partner der offiziellen Lifestyle-Marke von Manchester United und

ein Wiederverkäufer einer der ersten Luxus-Designer-Schuhmarken des englischen

Rekordmeisters. Sportmarken haben unglaublich loyale und aktive Fans und

Manchester United ist angesichts einer Online-Community mit über 659 Millionen

Fans in den sozialen Medien ideal für ein leistungsstarkes Kundenbindungs- und

Empfehlungsprogramm.

Das Team von DVL MegaFanStore baut eine führende Marktposition bei Fanartikeln

auf, um von ihrem einzigartigen Geschäftskonzept und ihrem Know-how beim

Marketing in sozialen Medien zu profitieren. Außerdem verleihen seine

starken Partnerschaften mit Lyoness und der CASHBACK card ihrem Online-Geschäft

eine zusätzliche Reichweite. Jeder kann sich unter:

https://www.lyoness.com/at/registration/partner/702250

registrieren. Die CASHBACK Card kann in 47 Märkten bei über 70.000

Partnerunternehmen für Rabatte und Shopping Punkte eingesetzt werden. 6

Millionen Mitglieder kaufen mit der CASHBACK Card weltweit ein.

Der gesamte Merchandising-Markt für Sportvereine ist in Europa ein boomender

Markt und die Umsätze aus Werbeartikeln von Fußballvereinen explodieren

regelrecht. Wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft, die ihren Kunden

und anderen Geschäftsbereichen die Vorteile unserer Empfehlungsplattform

beschert.

www.megafanshop.com ist ein Online-E-Commerce-Unternehmen, das Sportfans aus

allen Teilen der Welt modebezogene Fanartikel wie Markenschuhe und andere

Accessoires zugänglich macht. Seine Vision besteht darin, die weltweit führende

Plattform für Fanartikel zu sein - nicht nur für Fußballklubs, sondern auch

für andere Sportvereine, Künstler und Organisationen mit Werbeartikeln und einer

großen Fangemeinde. Die Strategie von DVL MegaFanStore basiert auf seinem

einzigartigen Know-how bei Marken in sozialen Medien und das Unternehmen

arbeitet mit Fangruppen aus allen Teilen der Welt zusammen.

um die in ihrem Online-Geschäft (www.megafanshop.com) verfügbaren Produkte zu

vermarkten.

Unsere Kunden sind große Sportfans und teilen mit ihren Freunden und ihrer

Familie in den sozialen Medien regelmäßig ihre Erfahrung mit ihren

Lieblingsmannschaften, sagte Hendrik Klein, Vorstand der Da Vinci Luxury AG. Die

Kundenbindungs-Marketing-Plattform von Lyoness macht es für unsere Kunden

schnell, einfach und lohnenswert, die Produkte, die sie lieben, zu teilen.

Fußballfans sind die loyalsten Fans der Welt. Große Fußballstars

verfügen über Fangemeinden, die bis zu zehn Mal größer sind als in anderen

Sportarten, und wir sind stolz, unseren Kunden eine einfachere Möglichkeit zu

bieten, ihre Interessen zu teilen. Die Stärke der Plattform von Lyoness ist

genau das, was wir benötigen, um unser Geschäft zu kommerzialisieren und zu

erweitern. Die Kunden von www.megafanshop.com werden in der Lage sein,

Empfehlungen mittels E-Mail, Textnachrichten und ihrer bevorzugter sozialen

Medien zu tätigen, um Markensportartikel mit ihren Freunden und ihrer Familie zu

teilen und dafür Belohnungen für sich und ihre Freunde zu erhalten in Form von

Geld zurück aufs Konto.: https://www.lyoness.com/at/registration/partner/702250

Über Da Vinci Luxury AG:

Die Da Vinci Luxury AG (ISIN DE0005188304, WKN 518830) wurde 1999 gegründet und

ist an der Berliner Börse notiert. Gegenstand des Unternehmens ist der Handel

mit Konsumgütern sowie die Beteiligung an und die Verwaltung von Unternehmen der

Konsumgüterbranche im In- und Ausland sowie die Erbringung von Beratungs- und

sonstigen Dienstleistungen für die verwalteten Unternehmen. Geplant ist die

Etablierung einer Luxusmarkenholding für kleine- und mittelständige Unternehmen

aus der Modebranche und anderen Luxusbereichen. Die Da Vinci Luxury AG

investiert in Lifestyle-Produkte im Luxus-Segment mit Fokus auf Premiummarken

mit attraktivem Wachstum, starker Dynamik und ungenutzten Potenzialen.

Investitionen werden von sieben Partnern überwacht, die für die Bereiche

Geschäftsentwicklung, Finanzen, Recht, Steuern und Personal verantwortlich sind.

Die Steuerung und das Controlling der Investitionen erfolgt durch das Investment

Team. Die Da Vinci Luxury AG unterhält Niederlassungen (teilweise über

Tochterfirmen) in Europa und den USA (Berlin, Bologna, Mailand, Amsterdam, New

York). Das Kerngeschäft besteht darin, Marken zu erwerben, und deren

Rentabilität durch Finanzierungsoptimierung, innovative Marketingstrategien und

der Nutzung von Synergien zu erhöhen. Die Marken-DNA der Da Vinci Luxury AG

gründet sich auf Kompetenz, Qualität und Zuverlässigkeit.



Ansprechpartner:

Da Vinci Luxury AG

Hendrik Klein, Vorstand

Rungestraße 9

Ming Business Center

10179 Berlin

Tel.: +49 30 120 856 33

Fax.: +49 30 120 856 37

E-Mail: info@davinci-luxury.com

www.davinci-luxury.com



Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen

Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Da

Vinci Luxury AG. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen,

Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen

insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die

zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

Gültigkeit. Die Da Vinci Luxury AG beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten

Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung. Zudem kann

keine Gewähr für die zukünftige Geschäftsentwicklung übernommen werden.

Möglichweise treten Entwicklungen ein, die dazu führen, dass verschiedene

Projekte nicht wie geplant realisierbar sind oder Investitionen sich im

Nachhinein als nicht sinnvoll erweisen. Die Da Vinci Luxury AG übernimmt keine

Haftung.



