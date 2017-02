Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-22 / 10:00 Hamburg/Berlin, 22. Februar 2017 * Countdown für internationalen PropTech Innovation Award läuft* Bewerbungen noch bis zum 15. März möglich / Interdisziplinäre Jury entscheidet am 17. Mai über die besten Start-up-Ideen für die Immobilienwelt von morgen Noch bis zum 15. März 2017 können sich Start-ups mit ihren zukunftsweisenden Ideen für den PropTech Innovation Award bewerben. Der mit insgesamt 35.000 Euro dotierte PropTech Innovation Award wird vom German Tech Entrepreneurship Center (GTEC) in Berlin zusammen mit Union Investment ausgelobt. Über die Gewinner entscheidet eine siebenköpfige interdisziplinär zusammengesetzte Jury mit hochrangigen Vertretern aus der Immobilienwirtschaft, Wissenschaft sowie dem Start-up- und Venture Capital-Bereich. Gekürt werden die Preisträger am 17. Mai 2017 in der Start-up-Metropole Berlin. Die Teilnahme an den Pitches und am Finale in Berlin ist für die nominierten Start-up-Unternehmen kostenlos. Für hohe Transparenz ist gesorgt: Die Preisträger werden live vor Ort von der Jury unter Einbeziehung des Publikums ausgewählt. "In den Entwicklungslaboren der Start-ups in Tel Aviv, Lissabon, Stockholm, New York, Frankfurt oder Berlin schlummern enorme Ertragspotentiale und Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle. Es lohnt sich also für die etablierten Immobilienunternehmen ihren Blick international auszurichten. Der PropTech Innovation Award wird dazu beitragen, das Thema in einer neuen Dimension zu diskutieren", sagt Jörn Stobbe, Jurymitglied und Geschäftsführer der Union Investment Real Estate GmbH, Hamburg. Dem anspruchsvollen Thema angemessen setzt sich die Jury des PropTech Innovation Award aus Experten unterschiedlicher Disziplinen zusammen. Neben Jörn Stobbe von Union Investment gehören Christian Schulz-Wulkow (Geschäftsführer von Ernst&Young Real Estate), Dr. Dirk Hecker (Geschäftsführer von Fraunhofer Allianz Big Data), Prof. Wolfgang Schäfers (Inhaber des Lehrstuhls für Immobilienmanagement an der IREBS), Ron Hillmann (Managing Director von BVP Berlin Venture Partners), Benjamin Rohé (Managing Director von GTEC) und Jan Thomas (CEO von NKF und Herausgeber des Start-up-Magazins Berlin Valley) der unabhängigen Wettbewerbsjury an. Informationen und Bewerbungen unter http://gtec.berlin/proptech2017/ [1] *Pressekontakte *Union Investment Real Estate GmbH Fabian Hellbusch Leiter Immobilien Marketing, Kommunikation Abteilung Segmentsteuerung Valentinskamp 70 / EMPORIO 20355 Hamburg Tel. + 49 40 / 34919-4160, Fax: -5160 eMail: fabian.hellbusch@union-investment.de Internet: www.union-investment.de/realestate [2] *GTEC *Anya Klyukanova GTEC - German Tech Entrepreneurship Center at ESMT Campus Schlossplatz 1 10178 Berlin eMail: anya@gtec.berlin Internet: http://gtec.berlin [3] Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/unionreal/546519.html [4] Bildunterschrift: PropTech Innovation Award von GTEC und Union Investment Emittent/Herausgeber: Union Investment Real Estate GmbH Schlagwort(e): Immobilien 2017-02-22 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 546519 2017-02-22 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c6e689e6b56f9fe98166068d0e4eb1dd&application_id=546519&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=891c9c39672ae9760c3fbca6abb0fcd7&application_id=546519&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bca3634bec9e7679ea08b8997a004eae&application_id=546519&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c32050c35da437f685be1dcbdf420441&application_id=546519&site_id=vwd&application_name=news

