Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben ihr Kursziel für die Aktien von Do&Co von 62 auf 61 Euro leicht nach unten revidiert. Das Anlagevotum "Hold" für die Anteilsscheine des Cateringunternehmen wurde bestätigt.

Kepler-Experte Stephan Trubrich schreibt in der aktuellen Studie zu Do&Co, dass die Drittquartalszahlen gezeigt haben, dass das flexible Geschäftsmodell des Unternehmens auch in einem herausfordernden Umfeld funktioniere. Die Schwäche der türkischen Lira und weiter rückläufige Passagierzahlen beim wichtigen Kunden Turkish Airlines sollten aber die Do&Co-Egebnisse weiter belasten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Kepler-Analysten 2,63 Euro für 2016/17, sowie 2,79 bzw. 3,09 für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,85 Euro für 2016/17 sowie 0,90 bzw. 0,95 für die beiden Folgejahre.

Am Mittwochvormittag notierten die Do&Co-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,26 Prozent auf 69,09 Euro.

