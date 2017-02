Stadtlohn - Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) notierte gestern Morgen im Bereich der 20.625 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de". Er habe sich bereits am Morgen stabilisieren und auch deutlich erholen können. Er habe sich bis zum Nachmittag an die 20.650 Punkte schieben können und dann mit Aufnahme des offiziellen Handels dann deutlich über die 20.700 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...