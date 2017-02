Wien - Die 2i Rete Gas (Baa2/BBB) EUR 435 Mio. Emission wurde bei MS+112 BP (Laufzeit: 9,5 Jahre) emittiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Darüber hinaus habe Daimler AG (A2/A/A-) eine EUR 1,25 Mrd. Anleihe bei MS+32 BP (8J) begeben.Mit Levi Strauss (Ba2/BB+/BB) habe sich nach längerer Abwesenheit wieder ein High-Yield-Emittent am EUR Primärmarkt angekündigt. Das US-Unternehmen beabsichtige EUR 450 Mio. zu begeben (Laufzeit 10 Jahre, erstmals rückzahlbar nach 5 Jahren) sowie den Emissionserlös zur vorzeitigen Tilgung der in 2022 fälligen USD-Anleihe zu verwenden. Die Roadshow hierfür finde ab heute bis diesen Freitag statt.

