Düsseldorf - In der Eurozone sollte die Schnellschätzung zur Inflation für den Januar bestätigt werden (1,8% gg. Vj.), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das sei der höchste Stand seit Februar 2013. Für das Gesamtjahr 2017 würden die Analysten ein durchschnittliches Plus von 1,7% (2016: 0,2%) erwarten. Die Kerninflationsrate, die zum Jahresende 2016 bei 0,9% gelegen habe, sollte perspektivisch lediglich auf 1,2% zulegen. 2018 sollten die allgemeinen Konsumentenpreise im Jahresdurchschnitt nach dem Auslaufen von Basiseffekten beim Ölpreis aber im Schnitt nur um 1,3% expandieren. Seitens der EZB sei daher nicht schnell mit neuen geldpolitisch Weichenstellungen zu rechnen.

