Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Jahreszahlen und mit Blick auf jüngste Kapitalmaßnahmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Konzern agiere bei deutlicher Fokussierung auf Berlin unter fundamental attraktiven Marktkonditionen, was sich in den kommenden Jahren positiv auswirken dürfte, schrieb Analyst Charles Boissier in einer Studie vom Mittwoch. Die vorläufigen Kennziffern für 2016 seien stark./ajx/tav

AFA0027 2017-02-22/10:46

ISIN: DE000A0HN5C6