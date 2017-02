Paris - Die weiterhin gute Stimmung an den wichtigen Börsen in Übersee hat Europas Aktienmärkte gestützt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 jedoch baute seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne am Dienstag nur minimal aus und stieg um 0,05 Prozent auf 3341,13 Punkte.

Für etwas bessere Laune sorgte die anhaltende Rekordjagd an der Wall Street in Paris und London. Der CAC 40 etwa legte um 0,33 Prozent auf 4904,88 Punkte zu. Der FTSE 100 rückte um 0,18 Prozent auf 7288,11 Punkte vor.

Derweil prägte die laufende Berichtssaison der Unternehmen weiterhin das Geschehen an den Aktienmärkten. Mit einer positiven Überraschung wartete zur Wochenmitte die britische Grossbank Lloyds auf, nachdem der Wettbewerber ...

