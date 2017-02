BERLIN (Dow Jones)--Trotz anhaltender Kritik der Union am SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz halten die Sozialdemokraten in den Umfragen ihre Beliebtheitswerte. Im aktuellen Stern-RTL-Wahltrend liegt die SPD wie schon in den beiden Vorwochen bei 31 Prozent. CDU und CSU kommen in der von Forsa erhobenen Umfrage unverändert auf 34 Prozent. Die Linke bleibt bei 8 Prozent, die Grünen liegen wie in der Vorwoche bei 7 Prozent. Die AfD büßt einen Punkt auf 8 Prozent ein. Die FDP kann im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt auf 6 Prozent zulegen.

Bei der Kanzlerpräferenz hat sich der Abstand zwischen Schulz und Amtsinhaberin Angela Merkel wieder etwas vergrößert. Wenn der Regierungschef direkt gewählt werden könnte, würden sich 36 Prozent der Wahlberechtigten für Martin Schulz entscheiden, ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Angela Merkel macht wieder einen Punkt gut und kommt auf 39 Prozent.

Das Forsa-Institut befragte vom 13. bis 17. Februar 2.502 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger.

