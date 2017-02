Hamburg (ots) - Der Dschungelkönig trinkt wieder - und das bereits mittags auf offener Straße. In InTouch (EVT 23.02.) äußern Freunde von Marc Terenzi (38) ihre Sorgen.



Exklusive InTouch-Fotos zeigen den Dschungelkönig mittags in der Kölner City mit einer Dose Bier in der Hand. Dabei sprach Marc vor ein paar Wochen ganz offen über seine Sucht: "Die Partys, die Frauen, der Alkohol. Ich war immer unterwegs, lebte wie ein Obdachloser", sagte er gegenüber InTouch. In seinem Umfeld macht man sich große Sorgen: "Diese Fotos überraschen mich nicht. Marc ist wieder zurück in alten Mustern, trinkt wieder regelmäßig. Er hatte schon einige alkohollastige Disco-Abende, die heftig endeten", verrät ein Freund.



Damals holte ihn seine heutige Ex Myriel Brechtel aus dem Loch. "Sie hat mir das Leben gerettet", verriet er InTouch. Bleibt zu hoffen, dass der Dschungelkönig diesmal alleine die Kurve bekommt - oder eine neue Lebensretterin findet.



