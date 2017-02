Frankfurt - Auch in diesem Jahr haben Fondspartner von Universal-Investment die begehrten Euro Fund Awards erhalten, so die Universal-Investment-GmbH in der aktuellen ChampionsNews-Ausgabe.So habe der DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS (ISIN DE0008490673/ WKN 849067) in der Kategorie "Mischfonds überwiegend Renten" im Zeitraum über drei Jahre den dritten Platz, über fünf Jahre den zweiten Platz und über 20 Jahre den dritten Platz erringen können. Der ACATIS Datini Valueflex Fonds B (ISIN DE000A1H72F1/ WKN A1H72F) habe in der Kategorie "Mischfonds Aktien und Anleihen" über den Zeitraum von einem Jahr den dritten Platz und über fünf Jahre den ersten Platz erzielt. Der ACATIS IfK Value Renten UI (ISIN DE000A0X7582/ WKN A0X758) habe in der Kategorie "Unternehmensanleihen Euro Investment Grade" über den Zeitraum von einem Jahr den zweiten Platz, über fünf Jahre den dritten Platz erzielt. Außerdem habe der Earth Exploration Fund UI (ISIN DE000A0J3UF6/ WKN A0J3UF) in der Kategorie "Aktienfonds Rohstoffe" über den Zeitraum von drei Jahren den dritten Platz errungen.

