Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In der aktuellen GALA (Ausgabe 09/17, ab morgen im Handel) berichtet Wolfgang Joop (72) von seinen Umzugsplänen. Gemeinsam mit seinem Partner Edwin Lemberg ziehe er zurück ins Haus seiner Kindheit - das Landgut Bornstedt bei Potsdam. Die Villa Wunderkind im Potsdamer Stadtteil "Berliner Vorstadt" sei schon verkauft.



Auf dem Anwesen in Bornstedt wohnen bereits Tochter Florentine mit Mann und Kindern sowie Wolfgang Joops Ex-Frau Karin. Der Designer zu GALA: "Natürlich ist das eine Umstellung. Wir haben alle starke Charaktere, und durch die Kinder wird es nicht mehr so still sein wie in der Villa Wunderkind. Aber wir werden lernen, miteinander umzugehen. Das ist ein Abenteuer, in das wir uns stürzen wollen. Es ist zeitgemäß. Familie ist zeitgemäß, gerade in Zeiten einer sich atomisierenden Gesellschaft."



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Theda Harms Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: harms.theda@guj.de www.gala.de