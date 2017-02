Krebs wird in der EU immer früher erkannt und kann so oft besser behandelt werden. Doch obwohl die Todesraten laut einer aktuellen Studie sinken, sind Forscher alarmiert - vor allem bei Frauen.

Zuerst die gute Nachricht: Immer weniger Menschen sterben in der Europäischen Union an Krebs. Das zeigt eine aktuelle Studie von Forschern aus Italien, der Schweiz und den USA, die an diesem Mittwoch im Fachmagazin Annals of Oncology veröffentlicht wurde. Der Grund: Krebs wird immer früher erkannt und so kann die Krankheit in vielen Fällen besser behandelt werden.

Bei Männer wird die Sterberate laut der Untersuchung in diesem Jahr voraussichtlich um acht Prozent niedriger liegen als noch 2012, bei Frauen nimmt sie dagegen mit einem Minus von vier Prozent in dem Zeitraum deutlich weniger stark ab.

In den vergangenen 30 Jahren seien mehr als vier Millionen Todesfälle durch Krebs verhindert worden, berechneten die Wissenschaftler auf Grundlage von Daten aus den Jahren von 1970 bis 2012. Insgesamt werden dieses Jahr in der EU schätzungsweise mehr als 1,3 Millionen Menschen an der Krebs sterben. Und: Die Todesrate, so die Forscher, variiert nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch zwischen einzelnen Ländern sehr stark. Unterschiede beim Zigarettenkonsum sowie bei Vorsorge und Aufklärung sind die Hauptgründe dafür.

Zwar gehen die Sterberaten insgesamt ...

