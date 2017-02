Da konnte man nicht meckern. Das letzte Woche präsentierte Zahlenwerk der Allianz (ISIN DE0008404005) war tadellos, hinzu kam neben der Erhöhung der Dividende auch noch die Ankündigung, erstmals eigene Aktien zurückkaufen zu wollen. Weniger Aktien verteilen den Gewinn auf weniger Schultern und erhöhen ihn somit pro Aktie … und schon sauste diese nach oben. Aber:

Dass man in 2017 in etwa denselben Gewinn erwirtschaften wolle wie 2016 und betonte, dass man in den letzten fünf Jahren auch deswegen so gut abschnitt, weil ungewöhnlich große Schadensereignisse ausgeblieben sind, sollte klar machen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Daher darf man zwar angesichts der zurückgekehrten Dynamik und der dadurch eindrucksvoll verteidigten Unterstützungszone ...

