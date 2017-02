IRW-PRESS: Blackbird Energy Inc.: Blackbird Energy Inc. unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb von Konzessionsflächen im Elmworth/Pipestone-Korridor von Paramount Resources und vergrößert seinen Grundbesitz in der Montney Formation auf 115 Förderanteile brutto (99,9 netto)

22. Februar 2017 - Calgary, Alberta (TSX-V: BBI) Blackbird Energy Inc. (Blackbird oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung mit Paramount Resources Ltd. (Paramount) unterzeichnet hat, mit der Blackbird 13 Förderrechtsanteile brutto (3,1 netto) in der Montney Formation erwirbt und dafür insgesamt 5 Millionen Blackbird-Stammaktien auf Paramount überträgt (Paramount-Übernahme). Diese Gebiete (neu erworbene Gebiete) grenzen unmittelbar an Blackbirds bestehende Liegenschaften und werden nach Abschluss der Transaktion Blackbirds Förderrechte im Elmworth/Pipestone-Korridor in der Montney Formation auf 115 Förderanteile brutto (99,9 netto) erweitern.

Überblick über die neu erworbenen Gebiete

Abbildung 1 unten zeigt einen Lageplan mit Blackbirds aktuellen Liegenschaften und neu erworbenen Gebieten. Insgesamt umfassen die neu erworbenen Gebiete 13 Förderrechtsanteile brutto (3,1 netto) in der Montney Formation und liegen geologisch betrachtet in derselben Streichrichtung wie Blackbirds bestehende Konzessionsgebiete. Die neu erworbenen Gebiete liegen südlich des Wapiti River in unmittelbarer Nähe zu Blackbirds bestehenden Infrastruktureinrichtungen und grenzen direkt an Blackbirds bestehenden Grundbesitz.

Abbildung 1 - Blackbirds aktuelle Liegenschaften und neu erworbene Gebiete

Strategische Überlegungen zu den Übernahmen

Die Übernahme der Gebiete erfolgt nach folgenden strategischen Gesichtspunkten:

- Nach dem Abschluss der Übernahmetransaktion mit Paramount wird Blackbird 115 Förderrechtsanteile brutto (99,9 netto) im ertragreichen Elmworth/Pipestone-Korridor in der Montney Formation besitzen, dazu zählen auch größere Grundflächen sowohl nördlich als auch südlich des Wapiti River; - In Kombination mit Blackbirds aktuellen Elmworth/Pipestone-Konzessionen bilden die neu erworbenen Gebiete einen großen zusammenhängenden Grundbesitz südlich des Wapiti River in unmittelbarer Nähe zu Blackbirds bestehenden Infrastruktureinrichtungen; - Laut Schätzung der Geschäftsführung kommen durch die neu erworbenen Gebiete zwischen 104 und 312 Bohrstandorte brutto (25 - 74 netto) zu Blackbirds Bohrlöchern südlich des Wapiti River hinzu (Berechnungsbasis: Seitenbohrungen über eine Meile, zwei bis vier Abschnitte pro erworbenem Förderanteil und vier bis sechs Bohrlöcher pro Abschnitt). Mit diesen Standorten kann das Unternehmen seine Reserven und sein Produktionspotenzial erhöhen; - In Kombination mit Blackbirds aktuellen Förderraten werden die zusätzlichen Bohrstandorte südlich des Wapiti River Blackbird bei der Erfüllung seiner derzeitigen Verarbeitungs- und Lieferverpflichtungen nach dem Bau eines östlichen Leitungssammelsystems unterstützen; - In Kombination mit Blackbirds bestehenden Bohrstandorten im Elmworth/Pipestone-Korridor werden die zusätzlichen Bohrungen, die sich durch den Neuerwerb ergeben, dazu beitragen, jene Förderleistung zu erzielen, die für die Erfüllung größerer Verarbeitungs- und Lieferaufträge notwendig ist. - Die Paramount-Übernahme bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, seinen Grundbesitz im Elmworth/Pipestone-Korridor in der Montney Formation zu vergrößern und gleichzeitig seine solide Bilanz aufrecht zu erhalten.

Geplanter Abschluss

Der Abschluss der Übernahmetransaktion mit Paramount hängt davon ab, dass Blackbird und Paramount eine Kaufvereinbarung unterzeichnen, die von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange genehmigt wird und eine Reihe von weiteren Bedingungen, wie sie bei solchen Transaktionen üblich sind, erfüllt. Die Transaktion wird voraussichtlich noch vor Mitte März 2017 abgeschlossen.

Über Blackbird

Blackbird Energy Inc. ist ein hochinnovatives, auf die Exploration und Erschließung von Öl- und Gasvorkommen spezialisiertes Unternehmen mit Tätigkeitsschwerpunkt in der kondensatreichen Montney-Formation bei Elmworth in der Nähe der Stadt Grande Prairie (Alberta).

Nähere Informationen erhalten Sie in der Firmenpräsentation auf der Webseite des Unternehmens unter www.blackbirdenergyinc.com bzw. über: Blackbird Energy Inc.

Garth Braun Chairman, CEO & President (403) 500-5550 gbraun@blackbirdenergyinc.com Jeff Swainson Chief Financial Officer (403) 699-9929 jswainson@blackbirdenergyinc.com Joshua Mann Vice President, Business Development (403) 390-2144 josh@blackbirdenergyinc.com

Hinweise und zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Diese Aussagen können eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Sie sind daher keine Garantie für die zukünftige Leistung des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen zu folgenden Aspekten: den Zeitplan für den Abschluss der Paramount-Übernahme und die sich aus dem Erwerb der neuen Gebiete ergebenden Vorteile, insbesondere die Anzahl der potenziellen Bohrstandorte in den neu erworbenen Gebieten; dass die neu erworbenen Gebiete Blackbird bei der Erfüllung seiner aktuellen Verarbeitungs- und Abgabeverpflichtungen unterstützen; dass die neu erworbenen Gebiete zur Steigerung der Reserven und des Produktionspotenzials von Blackbird führen und dazu beitragen, jene Förderleistung zu erzielen, die für die Erfüllung größerer Verarbeitungs- und Abnahmeaufträge notwendig ist; die aktuell solide Bilanz von Blackbird beizubehalten; und der Bau eines östlichen Leitungssammelsystems. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf Annahmen, die unter anderem auch den erfolgreichen Abschluss der Übernahme betreffen.

Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten, bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für das Unternehmen daraus ergeben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Sichtweise der Firmenführung wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich möglicherweise als unrichtig herausstellen könnten. Eine Reihe von Risikofaktoren und Unsicherheiten könnten bewirken, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Dazu zählen unter anderem: (1) eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage in Nordamerika und auf internationaler Ebene, (2) die typischen Unsicherheiten und der spekulative Charakter der Exploration und Förderung von Öl- und Gasvorkommen, einschließlich der Bohrungsrisiken, (3) der Preis von und die Nachfrage nach Öl und Gas und deren Auswirkung auf die wirtschaftlichen Kennzahlen der Öl- und Gasförderung, (4) allfällige Ereignisse oder Gründe, die zur Verzögerung oder zum Abbruch der Exploration oder Erschließung in den Konzessionsbeteiligungen des Unternehmens führen, wie z.B. Umwelthaftungen, Witterungsverhältnisse, Maschinenausfälle, Sicherheitsfragen und arbeitsrechtliche Probleme, (5) das Risiko, dass das Unternehmen seinen Geschäftsplan nicht umsetzen kann, (6) die mangelnde Verfügbarkeit von Schlüsselarbeitskräften, (7) die Nichtfinanzierbarkeit von betrieblichen und wachstumsorientierten Maßnahmen und (8) andere Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Sollten eine oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sich die Annahmen des Unternehmens als unrichtig erweisen, dann könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste mit Risiken und Ungewissheiten bzw. anderen Faktoren nicht vollständig ist. Unvorhersehbare oder unbekannte Faktoren, die nicht erwähnt wurden, könnten ebenfalls erhebliche negative Auswirkungen auf zukunftsgerichtete Aussagen haben. Die Auswirkungen eines beliebigen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, da solche Faktoren von anderen Faktoren abhängig sind und die Vorgehensweise des Unternehmens von der Bewertung der zukünftigen Entwicklung unter Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen abhängt. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

TSX VENTURE EXCHANGE INC. HAT DEN INHALT DIESER PRESSEMELDUNG WEDER GENEHMIGT NOCH ABGELEHNT. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38988 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38988&tr=1

