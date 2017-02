Hannover - Mit einem Emissionsvolumen von EUR 33,7 Mrd. (inkl. Aufstockungen) seit Jahresanfang zeigt sich der Covered Bond-Markt weiterhin in einer guten Verfassung, so die Analysten der Nord LB.Alleine in den vergangenen fünf Handelstagen seien fünf Emissionen an den Markt gebracht worden. Dabei habe insbesondere der Covered Bond der luxemburgischen NORD/LB Covered Bond Bank für Aufsehen gesorgt. Das Papier mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren und einem Rating von AAA/Aa1/- (Fitch/ Moody?s/ S&P) sei auf eine sehr hohe Nachfrage bei Investoren gestoßen, was zum einen die Bid-to-Cover Ratio von 2,8 verdeutliche, zum anderen die Partizipation von 110 Investoren aus 23 verschiedenen Ländern. Zurückzuführen sei dies u.a. auf den Emissionspreis von 99,924%, was bei einem Kupon von 0,25% einen Spread von ms +15bp entspreche.

