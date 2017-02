Hamburg (ots) - Großes Galama nach dem späten Ausgleich des FC Bayern in Berlin. Plötzlich war sogar der Bayern-Dusel wieder Herrscher der Schlagzeilen. Reflexe, die scheinbar systemimmanent sind und zwangsläufig wie von selbst kommen.



Als Reflex infolge des späten Bayern-Tores darf auch die Wette gewertet werden, die Buchmacher mybet (www.mybet.com) ab sofort zum nächsten Liga-Auftritt der Bayern anbietet:



"Erzielt der FC Bayern gegen den HSV ein Tor in der Nachspielzeit?"



Die Quote für JA liegt bei 6.00, die Quote für NEIN liegt bei 1.08.



Es besteht also berechtigte Hoffnung, dass der Bayern-Dusel bald wieder aus den Schlagzeilen verschwindet. Drauf gewettet werden darf aber freilich trotzdem.



Direkt zur Wette geht es unter folgendem Link:



http://bit.ly/1TovGNP



Über mybet



Mit über 1.000.000 Kunden und ca. 20.000 Wetten pro Tag gehört mybet zu den führenden Wettportalen. mybet ist in Malta lizenziert und seit 2002 am Markt.



OTS: mybet newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62128 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62128.rss2



Pressekontakt: mybet Pressebüro Deutschland c/o Gamblers First Christian Prechtl Am Fuchsberg 18A 21075 Hamburg, GERMANY Tel. + 49 (0)177 2828111 Mail: christian@gamblersfirst.com Web: http://www.gamblersfirst.com