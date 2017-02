Deutsche Unternehmen zeigen sich nach Einschätzung des Ifo-Instituts unbeeindruckt vom US-Präsidenten Donald Trump, dem Brexit-Votum und dem ungewissen Ausgang der Wahlen in mehreren Ländern Europas.

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar überraschend aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte um 1,1 auf 111,0 Punkte, wie das Münchner Institut für Wirtschaftsforschung zu seiner Umfrage unter 7000 Managern mitteilte. Einen höheren Wert gab es zuletzt vor drei Jahren. "Nach verhaltenem Jahresauftakt befindet sich die deutsche Wirtschaft wieder auf gutem Kurs", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Die Firmenchefs bewerteten ihre Geschäftslage so gut wie seit August 2011 nicht mehr. Auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate schätzten sie positiver ein. Besonders in der exportabhängigen Industrie verbesserte sich die Stimmung. "Die Nachfrage und der Auftragsbestand zogen merklich an", erklärte Fuest. Zuvor hatte der neue US-Präsident Donald Trump mit der Drohung von Importzöllen für Verunsicherung gesorgt. ...

