Die Börsenblogger um 12: thyssenkrupp als Lichtblick

Obwohl einige enttäuschend aufgenommen Quartalsergebnisse den DAX belasten, kann sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Mittwochmittag knapp im Plus halten. Dabei steht der Kampf um die 12.000er-Punkte-Marke im Mittelpunkt.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 11.981

MDAX +0,1% 23.659

TecDAX +0,6% 1.930

SDAX +0,2% 10.179

Euro Stoxx 50 +0,0% 3.340

Die Topwerte im DAX sind thyssenkrupp, Fresenius Medical Care und Fresenius. Dabei schießt die thyssenkrupp-Aktie regelrecht in die Höhe, nachdem der Verkauf des kriselnden Stahlwerks in Brasilien verkündet wurde. Bayer enttäuschte Investoren wiederum mit seinem Schlussquartal 2016, während Inhaber von Stammaktien bei RWE in Sachen Dividende für 2016 leerausgehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...